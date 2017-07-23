 Batshuayi'den gol şov – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Batshuayi'den gol şov

    Batshuayi'den gol şov
    Kanarya'nın forvet gündemindeki isimlerden , Chelsea'nin Arsenal'i 3-0 yendiği hazırlık maçında fileleri 2 kez sarstı. Çok formda bir görüntü çizen Belçikalı golcü için hocası Antonio Conte de "Kalabilir" yönünde açıklamalar yaptı. İtalyan çalıştırıcı "Çok genç ve potansiyelli. Seneye bizimle olabilir" dedi. Batshuayi, F.Bahçe'nin 4 milyon euro'luk teklifini reddetmişti.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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