 Van der Wiel krizi – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Van der Wiel krizi

    Van der Wiel krizi
    F.Bahçe'de takımla çalışmasına izin verilmeyip kendisine takım bulması istenen 'in FIFA'ya başvurma kararı aldığı iddia edildi. Hollandalı sağ bekle sözleşmesinin feshi konusunda bir süredir görüşmeler yapılıyordu. Yönetim ile oyuncunun menajeri arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Teklif gelmeyen ve mağdur olduğunu düşünen Wiel'in FIFA'ya başvurma kararı aldığı öğrenildi.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Van der Wiel krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.