Sturm Graz mesaisi başlıyor
İsviçre'nin Lozan kentindeki kampını tamamlayıp Türkiye'ye dönen ve 1 gün izin yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlıyor.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:27
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İmbula müjdesi
Toplam 11
Yorum
ea Brumayı çok arayacağız.
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Israrla Perez
Toplam 3
Yorum
tekin zorla güzellik olmaz nazlana nazlana gelenlerin neler yapabildiklerini de gördük onun için bu adamdan vazgeçin fener formasını giymek isteye
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Kaderi rakiplere bağlı
Toplam 5
Yorum
ea bunların hiçbiri elenmez zaten seri başı hepsi bakalım bjk geçen seneki gibi ballı kura çekebilecek mi
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