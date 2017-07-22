Sturm Graz eski gücünde değil
2000-01’den sonra Avrupa’da hiçbir başarısı yok, Bir kez gruplara kaldı, iki kez elemeleri geçemedi.
2000-01 sezonunda Galatasaray, Rangers ve Monaco'nun yer aldığı grubundan birinci çıktı; üst grupta 3. olup çeyrek finalin kapısından döndü. Sturm Graz, 2011-2012'de UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer aldıktan sonra, bu organizasyona 2013-2014 ve 2015- 2016'da ön eleme turunda veda etti.
ÜÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR
Karadağ temsilcisi M.Podgorica'yı eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Strum Graz, Avusturya Ligi'nde 3 kez (1997-98, 1998-99 ve 2010-11) şampiyonluğa ulaştı. En etkili oyuncuları forvet Deni Alar. Avusturyalı oyuncu, geçen sezon ligde 34 maçta 16 gol atarak 17 gollü Olarenwaju Kayode'nin ardından gol krallığında ikinci sırada yer aldı. Strum Graz, maçlarını 15.400 kişilik UPC Arena'da oynuyor.
'F.BAHÇE VETERAN TAKIMI!'
Strum Graz'ın F.Bahçe ile eşleşmesi Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesinden sonra Avusturya'da sevince neden oldu... ÖRF kanalına konuk olan eski futbolcu ve teknik direktör Michael Hatz, "Türk futbolu çöküş içinde. G.Saray'ın nasıl elendiği ortada. Yayına girmeden önce Fenerbahçe'nin kadrosuna şöyle bir baktım, geneli emekli oyunculardan kurulu. Veteran takım gibi! 30 yaşın altında oyuncular çok az" sözlerini kullandı.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:31
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 21
Yorum
FENERLİ biz de verdik gitti :)
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2 maçlık dev sponsor!
Toplam 42
Yorum
gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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Trabzonspor, Macar ekibini mağlup etti
Toplam 7
Yorum
HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
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