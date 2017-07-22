 Sturm Graz eski gücünde değil – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    eski gücünde değil

    Sturm Graz eski gücünde değil

    2000-01’den sonra Avrupa’da hiçbir başarısı yok, Bir kez gruplara kaldı, iki kez elemeleri geçemedi.

    'nin 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Sturm Graz, Avrupa'da son dönemde düşüşte. Avrupa kupalarında en büyük başarısını Kupa Galipleri Kupası'nda (1975-1976) ve UEFA Kupası'nda (1983- 1984) çeyrek final oynayarak elde eden Graz, 1998- 2001 yılları arasında 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi gruplarında yer aldı.

    2000-01 sezonunda Galatasaray, Rangers ve Monaco'nun yer aldığı grubundan birinci çıktı; üst grupta 3. olup çeyrek finalin kapısından döndü. , 2011-2012'de UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer aldıktan sonra, bu organizasyona 2013-2014 ve 2015- 2016'da ön eleme turunda veda etti.

    ÜÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR
    Karadağ temsilcisi M.Podgorica'yı eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Strum Graz, Avusturya Ligi'nde 3 kez (1997-98, 1998-99 ve 2010-11) şampiyonluğa ulaştı. En etkili oyuncuları forvet Deni Alar. Avusturyalı oyuncu, geçen sezon ligde 34 maçta 16 gol atarak 17 gollü Olarenwaju Kayode'nin ardından gol krallığında ikinci sırada yer aldı. Strum Graz, maçlarını 15.400 kişilik UPC Arena'da oynuyor.

    'F.BAHÇE VETERAN TAKIMI!'
    Strum Graz'ın F.Bahçe ile eşleşmesi Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesinden sonra Avusturya'da sevince neden oldu... ÖRF kanalına konuk olan eski futbolcu ve teknik direktör Michael Hatz, "Türk futbolu çöküş içinde. G.Saray'ın nasıl elendiği ortada. Yayına girmeden önce Fenerbahçe'nin kadrosuna şöyle bir baktım, geneli emekli oyunculardan kurulu. Veteran takım gibi! 30 yaşın altında oyuncular çok az" sözlerini kullandı.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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