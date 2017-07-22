 Son aday Alexandar Mitrovic – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Son aday

    Son aday Alexandar Mitrovic

    Adı Beşiktaş'la da anılan Newcastle United'lı için F.Bahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi.

    İngiliz Chronicle gazetesi, Lyon'un da istediği 22 yaşındaki 1.89'luk Sırp golcü için görüşmelerin devam ettiğini yazdı. Mitrovic, Newcastle forması ile geçen sezon Championship'te 25 lig maçına (11'i ilk onbir) çıktı, 4 gol-6 asistle oynadı.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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