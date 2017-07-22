Son aday Alexandar Mitrovic

Adı Beşiktaş'la da anılan Newcastle United'lı Alexandar Mitrovic için F.Bahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi.

İngiliz Chronicle gazetesi, Lyon'un da istediği 22 yaşındaki 1.89'luk Sırp golcü için görüşmelerin devam ettiğini yazdı. Mitrovic, Newcastle forması ile geçen sezon Championship'te 25 lig maçına (11'i ilk onbir) çıktı, 4 gol-6 asistle oynadı.