 ''Şampiyonluk için Fenerbahçe'' – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ''Şampiyonluk için Fenerbahçe''

    ''Şampiyonluk için Fenerbahçe''
    , Fransa'da yayın yapan La Provence gazetesine verdiği röportajda, F.Bahçe'yi rekabetçi ve coşkulu bir kulüp olduğu için tercih ettiğini söyledi. Bunun yeni bir meydan okuma olarak da görülebileceğini vurgulayan 32 yaşındaki yıldız, "4 yıllık şampiyonluk hasretime son vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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