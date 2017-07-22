''Makine gibi adam''
Sarı-lacivertli teknik adam, dün 3 yıllık sözleşmeye imza atan Şilili sağ bekin modern futbolun tüm beklentilerini karşılayacak düzeyde olduğunu söylerken, “Ateşli, enerjik, müthiş çalışkan ve de hırslı... Tıpkı bir makine gibi! Transferi beni de çok heyecanlandırdı” dedi...
TARAFTARLAR DA SEVECEK
Peki, savunmanın sağının yanı sıra, sağ önde ve ön liberoda oynayabilme yeteneklerine sahip İsla nasıl bir oyuncu? Bunun yanıtını direkt Aykut Kocaman verdi. İşte Kocaman'ın İsla hakkındaki düşünceleri:
"Isla çok beğendiğim bir oyuncu. Benim için yeni bir isim değil, uzun zamandır takibimdeki bir isim. Modern futbolun beklentilerini karşılayacak her türlü meziyetlere sahip. Ateşli, enerjik, müthiş çalışkan ve hırslı. Tıpkı bir makine gibi! İleri-geri baş döndüren bir tempoya sahip. Hızlı ve sert! Takımımızın önemli parçalarından biri olacak. Transferi beni de çok heyecanlandırıyor. Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak. Taraftarlar da onu çok sevecek."
ŞİLİ'NİN VAZGEÇİLMEZİ
Fenerbahçe tarihinin ikinci Şilili futbolcusu olan Mauricia İsla, Juventus'la 2 Serie A şampiyonluğu, 90 kez formasını giyip 4 gol attığı Şili Milli Takımı'yla da 2015 ve 2016'da Copa America'yı kazandı. Fenerbahçe'de 2 numaralı formayı giyecek olan İsla, geçen sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 34 lig maçında (32'si ilk onbir) 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
13.9 MİLYON EURO'YA JUVE'YE
Isla, 2007'de Şili'nin CDUC takımından 525 bin euro karşılığında Udinese'ye transfer oldu, 2012'de ise 13.9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a geçti. Queens Park Rangers ve Marsilya'da kiralık forma giydi, 2016'da ise 4 milyon euro'ya Cagliari'ye transfer oldu.
2 MİLYON EURO NET KAZANACAK
Sarı-lacivertli kulüp, 3 yıllık sözleşme imzalattığı Mauricio Isla'ya sezon başına 2 milyon euro ve puan başına 5 bin euro ödeyecek. İsla Cagliari'de 1.4 milyon euro kazanıyordu. İtalya'da yayın yapan Radio CRC, Kanarya'nın Çizme ekibine bonservis bedeli olarak 1.8 milyon euro ödeyeceğini iddia etti. Ancak bu bilgi doğrulanmadı. F.Bahçe'nin 29 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz aldığı belirtildi. Şili'den CBF TV, sarı-lacivertlilerin Isla'ya 1.2 milyon euro imza parası vereceğini duyurdu.
'HER ŞEY BÜYÜLEYECİ'
Mauricio Isla, dün kendisini 3 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı. Şilili sağ beke asbaşkan Ahmet Fırat Önder ve idari menajer Hasan Çetinkaya eşlik etti. Sağlık kontrolünden geçirilen İsla, daha sonra stat içindeki Fenerium mağazasını ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi. Fenerbahçe'nin tarihi hakkında bilgiler verilen oyuncu, "Rüyada gibiyim. Burada her şey çok etkileyici ve büyüleyici"
ÖZEL HABER / EMRE BOL
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:35
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 21
Yorum
FENERLİ biz de verdik gitti :)
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2 maçlık dev sponsor!
Toplam 42
Yorum
gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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Toplam 7
Yorum
HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
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