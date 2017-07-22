 Kameni’ye övgü – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kameni’ye övgü

    Kameni’ye övgü
    İspanya'nın ünlü AS gazetesi Barcelona temsilcisi Ivan Molero, Radyospor'a Fenerbahçe'nin Malaga'dan transfer ettiği yeni kalecisi hakkında açıklamalar yaptı. Molero, "Kameni kalesinde güven veren, savunma oyuncularını bu anlamda rahatlatan bir kalecidir. Refleksleri çok iyidir. Takım içi ilişkileri de iyi olan, liderlik özellikleri bulunan bir isim. Son 15 yılda İspanya'da oynayan en iyi kalecilerden biri" yorumunu yaptı.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:40
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