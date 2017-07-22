 Israrla Perez – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Israrla Perez

    Israrla Perez

    Sarı-lacivertli yöneticiler, ’le görüşmeler yapmak üzere Londra’ya uçtu. Transferin sonuçlanması için menajer Ahmet Bulut da devreye girdi.

    , kadrosunun eksik parçası olan golcü için dört koldan saldırıyor! Remy, Bony, Batshuayi, Gabigol, Niang ve Lucas Perez gibi birçok isim için yapılan girişimlerden şu ana kadar olumlu sonuç alınamadı.

    Aykut Kocaman'ın transferini en çok istediği isim ise Perez... , önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği İspanyol golcüyü hazırlık kampına dahil etmedi. Bunu fırsata çevirmek isteyen Kanarya, kiralama teklifi sundu ancak olumsuz yanıt aldı. Ancak sarı-lacivertlilerin eli şu anda daha güçlü. Arsenal, bonservisine 12 milyon euro istediği 28 yaşındaki golcüye alıcı bulamadı.

    BUGÜN-YARIN BİTER
    Sarı-lacivertliler, geçen çarşamba günü yeni bir kiralama teklifi sunmak için Londra'ya çıkarma yaptı. Görüşmelere menajer Ahmet Bulut da katıldı.
    Bugün-yarın transferin olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor.

    ADA'DA TUTUNAMADI
    Arsenal, 2016'nın yazında 20 milyon euro ödeyerek transfer ettiği İspanyol forvette tam bir hayal kırıklığı yaşamıştı. 11 lig maçında (2'si ilk onbir) oynayan futbolcu, sadece 1 gol attı. 7 kupa maçında 3 kez fileleri sarsıp 3 asist yapan Perez, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırdı, 2 de gol pası verdi. İspanya'dan beklediği teklifleri alamayan Perez'in de F.Bahçe'ye sıcak bakmaya başladığı bildirildi.

    Emre BOL
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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