 Feyenoord’dan flaş RvP açıklaması! – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ’dan flaş RvP açıklaması!

    Feyenoord’dan flaş RvP açıklaması!
    Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, gündemlerindeki hakkında flaş bir açıklama yaptı. Tecrübeli golcü için Fenerbahçe ile görüştüklerini doğrulayan genç teknik adam, "Umarım bu transferde bize yeşil ışık yanar. Robin'i Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek güzel olur" ifadesini kullandı.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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