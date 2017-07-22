 Fenerbahçe’den uefa’ya ‘Acil’ koduyla başvuru! – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ’den ’ya ‘Acil’ koduyla başvuru!

    Fenerbahçe’den uefa’ya ‘Acil’ koduyla başvuru!

    Geçen sezon Beşiktaş'ın Avrupa'da yaşadığı taraftar faciasına maruz kalmak istemeyen yönetimi, dün sabah 'ya başvurdu.

    Strum Graz kulübü tarafından satışa sunulan biletler için "kontrollü satış" talebi yapıldı. 'ya, istenirse maça gidecek tüm taraftarların kimlik bilgilerinin tek tek verilebileceği bilgisi iletilirken, Avusturya ve çevre ülkelerde pek çok Türk'ün yaşadığı hatırlatıldı. Beşiktaş, Lyon maçında taraftar olayları nedeniyle ertelemeli olarak "Avrupa'dan 1 yıl men" cezası almıştı.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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