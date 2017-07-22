Fenerbahçe'den Gabigol açıklaması
Fenerbahçe, İtalya'nın Inter takımında forma giyen Gabriel Barbosa'nın transferi ile alakalı girişimlerinin olmadığını açıkladı
Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
"Son dönemde yazılı ve görsel medyada İtalya'nın Inter takımında forma giyen Gabriel Barbosa (Gabigol) konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.
Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.
Bu tür doğru olmayan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz."
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:12
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Toplam 45
Yorum
Hakan Herkese laf ediyorsunuz şimdi size söyleyince ZORUNUZA mı gitti :))))
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Toplam 10
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Samsunlu Faaydasi olmiycak hic olmazsa para kazanarak satilsin
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 29
Yorum
öğretici o ikisi olsa takımın kalitesi ve tudorun veremediği kondisyonu artar ve turu geçerdik ! ikisini de mumla arıyoruz ! sen oradan hesapla !
Fenerbahçe'den Gabigol açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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