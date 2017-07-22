 Fenerbahçe'den Gabigol açıklaması – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'den açıklaması

    Fenerbahçe'den Gabigol açıklaması

    Fenerbahçe, İtalya'nın Inter takımında forma giyen Gabriel Barbosa'nın transferi ile alakalı girişimlerinin olmadığını açıkladı

    Fenerbahçe, Interin Brezilyalı golcüsü Gabriel Barbosa'nın transfer edileceği yönündeki haberleri resmi indternet sitesi aracılığıyla yalanladı.

    Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

    "Son dönemde yazılı ve görsel medyada İtalya'nın Inter takımında forma giyen Gabriel Barbosa () konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.

    Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.

    Bu tür doğru olmayan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz."
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'den Gabigol açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.