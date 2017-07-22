 Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı

    Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı

    F.Bahçe, bonservislerine para ödemediği Mehmet Ekici, Kameni ve İsla'yı FFP kuralları gereğince Avrupa'da oynatabilecek.

    Valbuena ve Dirar'ın durumları ise oyuncu satışına bağlıydı. Emenike'yi 2.5 milyon euro'ya Olympiakos'satan Kanarya, önceliği verdiği Valbuena için bu hakkı elde etti. Kaleci 'ı Melih Okutan'la birlikte 1 milyon euro'ya Boluspor'a veren sarı-lacivertlilerin Dirar'a da kontenjan açtığı belirtildi.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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