 Adil Rami'nin yerine Simon Kjaer – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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HEPSİ
    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Adil Rami'nin yerine Simon

    Adil Rami'nin yerine Simon <a href="/index/kjaer?id=21e01e6a-435c-4259-b51a-0ae9c2eb0714" class="" rel="tag">Kjaer</a>

    Adil Rami'yi Marsilya'ya satan Sevilla, stoper bölgesinde doğan boşluğu Simon  ile doldurmak istiyor.

    İspanyol basının iddiasına göre Endülüs ekibi Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunacak.

    Haberde herhangi bir bonservis ücreti yer almazken, tercihini Sevilla'nın yeni sportif direktörü Oscar Arias'ın aldığı yazıldı.

    2015 yazında 7,5 milyon euro karşlığı Lille'den transfer edilen , Wolfsbrug ve Roma gibi takımların da formasını giyerek üst düzey liglerde oynamıştı.

    Danimarkalı futbolcunun menajeri Mikkel Beck önceki günlerde yaptığı açıklama ile futbolcusu için Avrupa'nın önde takımlarından teklif gelmesi halinde, Kjaer'in geleceğini yeniden değerlendirebileceklerini açıklamıştı.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:48
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