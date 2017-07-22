Adil Rami'nin yerine Simon Kjaer
Adil Rami'yi Marsilya'ya satan Sevilla, stoper bölgesinde doğan boşluğu Simon Kjaer ile doldurmak istiyor.
İspanyol basının iddiasına göre Endülüs ekibi Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunacak.
Haberde herhangi bir bonservis ücreti yer almazken, Kjaer tercihini Sevilla'nın yeni sportif direktörü Oscar Arias'ın aldığı yazıldı.
2015 yazında 7,5 milyon euro karşlığı Lille'den transfer edilen Kjaer, Wolfsbrug ve Roma gibi takımların da formasını giyerek üst düzey liglerde oynamıştı.
Danimarkalı futbolcunun menajeri Mikkel Beck önceki günlerde yaptığı açıklama ile futbolcusu için Avrupa'nın önde takımlarından teklif gelmesi halinde, Kjaer'in geleceğini yeniden değerlendirebileceklerini açıklamıştı.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:48
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Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı
Toplam 45
Yorum
Hakan Herkese laf ediyorsunuz şimdi size söyleyince ZORUNUZA mı gitti :))))
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Sinan, Sampdoria’ya
Toplam 10
Yorum
Samsunlu Faaydasi olmiycak hic olmazsa para kazanarak satilsin
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 29
Yorum
öğretici o ikisi olsa takımın kalitesi ve tudorun veremediği kondisyonu artar ve turu geçerdik ! ikisini de mumla arıyoruz ! sen oradan hesapla !
Adil Rami'nin yerine Simon Kjaer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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