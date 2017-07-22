İspanyol basının iddiasına göre Endülüs ekibi Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunacak.

Haberde herhangi bir bonservis ücreti yer almazken, Kjaer tercihini Sevilla'nın yeni sportif direktörü Oscar Arias'ın aldığı yazıldı.

2015 yazında 7,5 milyon euro karşlığı Lille'den transfer edilen Kjaer, Wolfsbrug ve Roma gibi takımların da formasını giyerek üst düzey liglerde oynamıştı.

Danimarkalı futbolcunun menajeri Mikkel Beck önceki günlerde yaptığı açıklama ile futbolcusu için Avrupa'nın önde takımlarından teklif gelmesi halinde, Kjaer'in geleceğini yeniden değerlendirebileceklerini açıklamıştı.