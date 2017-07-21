Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Hollanda Ligi şampiyonu Feyenoord, Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Robin van Persie için resmi temas kurduklarını açıkladı.
Sarı lacivertli ekibin mevcut iki forvetinden biri olan van Persie'yi renklerine katmak isteyen Feyenoord'un teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Robin'i takımda görmeyi çok isterim. Onu Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek sonuçları bizim için harika olacaktır" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, ülkesinde verdiği röportajda Van Persie'yi Fenerbahçe'den resmen istediklerini de belirtirken şu sözleri sarfetti:
"Robin van Persie'yi transfer etmek istiyoruz. Kendisiyle iletişime geçtik. Persie de onayı verince Fenerbahçe ile temaslara başladık."
Van Persie, Fenerbahçe'deki durumu ve Türkiye'deki hayatı hakkında kısa süre önce yaptığı açıklamada "Türkiye'ye alıştım. Türkiye Ligi gerçekten zorlu. Çok iyi takımlar var. Küçük olduğunu düşündüğünüz ekipler bile canla başla futbol oynamaya çalışıyor. Sahada dışındaki Türk hayat tarzına da alıştım. Burada edindiğim tüm bu tecrübeler bu sezon öncesinde benim için bir artı" şeklinde konuşmuştu.
Şimdi Hollandalı golcünün ülkesine dönüp dönmeyeceği merak konusu.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:35
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Overdosebjk Fiko başkanımın yerinde olsam Trabzona bir daha ucuza adam vermem!!!
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10’u kaybetti!
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süper volkan şen ronaldo gibi kalır belhandanın yanında.. büyük ihtimal dalga geçiyosun.. sneijderi gönderip bunu alan ancak gs düşmanı olabilir
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Taraftar haklı
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egeli fenerliyim ama içim öyle doluki güzelim kluplerimizi bu hale getirenler utansın o takıma iyi diyen hoca senin kapasite o kadar işte
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