Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?

Sarı lacivertli ekibin mevcut iki forvetinden biri olan van Persie'yi renklerine katmak isteyen Feyenoord'un teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Robin'i takımda görmeyi çok isterim. Onu Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek sonuçları bizim için harika olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, ülkesinde verdiği röportajda Van Persie'yi Fenerbahçe'den resmen istediklerini de belirtirken şu sözleri sarfetti:

"Robin van Persie'yi transfer etmek istiyoruz. Kendisiyle iletişime geçtik. Persie de onayı verince Fenerbahçe ile temaslara başladık."







Van Persie, Fenerbahçe'deki durumu ve Türkiye'deki hayatı hakkında kısa süre önce yaptığı açıklamada "Türkiye'ye alıştım. Türkiye Ligi gerçekten zorlu. Çok iyi takımlar var. Küçük olduğunu düşündüğünüz ekipler bile canla başla futbol oynamaya çalışıyor. Sahada dışındaki Türk hayat tarzına da alıştım. Burada edindiğim tüm bu tecrübeler bu sezon öncesinde benim için bir artı" şeklinde konuşmuştu.

Şimdi Hollandalı golcünün ülkesine dönüp dönmeyeceği merak konusu.