 Terminatör Dirar – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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HEPSİ
    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Terminatör Dirar

    Terminatör Dirar

    Faslı yıldız, Topuk Yaylası ve İsviçre kamplarının yıldızı oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik heyeti Dirar için, “Fiziksel anlamda Türkiye Ligi’nin üzerinde bir oyuncu” yorumu yapıyor.

    F.Bahçe'nin Monaco'dan transfer ettiği , sarı-lacivertli takımın yeni Dirk Kuyt'ı olma yolunda. Faslı yıldızın fiziksel değerleri, takıma geç katılmış olmasına rağmen diğer oyuncuların çok çok üzerinde çıktı.

    Aykut Kocaman'ın 4 hazırlık maçında en çok dakika verdiği isimlerden olan Dirar, maç esnasında tüm oyuncuların aktivitelerini takip eden GPS sistemindeki verilerle şaşırttı. Teknik heyetten isimler onun için, "90 dakikanın neredeyse tamamını yüksek tempoda tamamlayabilecek şekilde bir dayanıklılığa sahip. Dirar, Türkiye Ligi'nin bile fiziksel anlamda üzerinde bir oyuncu. Maçı neredeyse yorulmadan tamamlıyor" yorumunu yapıyorlar.

    KOCAMAN: ÇOK ASİST YAPACAK
    İki günde bir yapılan maç temposu ve ağır yükleme antrenmanlarının yorgunluk izleri herkeste net şekilde gözlenirken, Dirar'ın son Monaco maçında dahi rahat bir 90 dakika çıkarması dikkat çekti.

    Takımın İsviçre'deki iki golünden birini atan Faslı oyuncu, şimdiden Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu. Kocaman'ın, "Topu sürerken orta yapabilmek çok önemli bir meziyet. Dirar bunu o kadar kolay yapıyor ki açıkçası beni şaşırttı. Önümüzdeki sezon arkadaşlarına çok asist yapacağını düşünüyorum" dediği bildirildi.

    İSLA'YI GETİRTEN ADAM!
    Kuvvet-dayanıklılık testlerinin hepsinde Fenerbahçe'nin lider oyuncusu olan Nabil Dirar, hazırlık maçlarında bunu net bir şekilde yansıttı. Aykut hocanın Dirar'ı hangi bölgede kullanacağı konusunda ilk başlarda kafasında belirsizlik olduğu ancak sağ öndeki performansını görünce İsla'nın transferine onay verdiği belirtildi. Kocaman, sağ kanadı İsla-Dirar ikilisinden oluşturacak.


    Emre BOL
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:38
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