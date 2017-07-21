Sözleşmeyi imzaladı, çubuklu formayla poz verdi

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen 29 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio İsla'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden duyurdu.







Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

Futbolcumuz Mauricio Isla'nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş







Isla; resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra çubuklu formayla böyle poz verdi...







SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ



Transferlerine devam eden ve Cagliari'de forma giyen Mauricio Isla'yı kadrosuna katarak güçlü bir kadro oluşturan Fenerbahçe, tecrübeli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Ulus Liv Hospital'da yapılan kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik testler de yapıldı. Isla'da herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.



