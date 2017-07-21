Sözleşmeyi imzaladı, çubuklu formayla poz verdi
Fenerbahçe, yeni transferi Mauricio Isla'yı resmen açıkladı.
Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen 29 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio İsla'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden duyurdu.
Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.
29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.
Futbolcumuz Mauricio Isla'nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş
Isla; resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra çubuklu formayla böyle poz verdi...
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Transferlerine devam eden ve Cagliari'de forma giyen Mauricio Isla'yı kadrosuna katarak güçlü bir kadro oluşturan Fenerbahçe, tecrübeli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Ulus Liv Hospital'da yapılan kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik testler de yapıldı. Isla'da herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:27
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Yollar ayrılıyor
Toplam 12
Yorum
cimboli sinanda hiç ışık göremedim şimdiye kadar. tarafar seviyor diye göndermiyorlar
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İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi
Toplam 24
Yorum
FB.Lİ HATUN SEN ÇATLAK MISIN..NE DİYON SEN.
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Taraftar haklı
Toplam 62
Yorum
Aslan EYVAH ANTREMAN SAYISI SAYMAYA BASLADI BÜLENT KORKMAZDA BU TIP ISLERE GIRDIGINDE KICINA TEKMEYI YEMISTI CAPSIZ DURSUN CIRKIN DURSUN ISTIFA
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