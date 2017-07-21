 Lima’dan yeşil ışık – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Lima’dan yeşil ışık

    Lima’dan yeşil ışık

    Ünlü sambacı “Come to Fenerbahçe” mesajlarına “beğeniler” gönderiyor.

    Transfer hareketliliğinin yaşandığı F.Bahçe, Santos'un on numarası Lucas Lima'yı bir kez daha gündemine aldı. İddia, Brezilya'nın saygın gazetelerinden Globo'dan geldi. F.Bahçe'nin uzun zamandır Lima'yı takip ettiği, Santos Başkanı Modesto Roma Junior ve 27 yaşındaki yıldızın menajeri Edson Khodor ile görüştüğü kaydedildi. Santos'ta bu sezon toplam 26 maç oynayan ve 2 gol atıp 8 asist yapan Lima, sarı-lacivertli taraftarlardan kendisine gelen "Come to Fenerbahçe" (F.Bahçe'ye gel) mesajlarına kalp emojileri ile beğeniler gönderiyor.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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