 Kocaman’dan iki gün izin – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Kocaman’dan iki gün izin

    Kocaman’dan iki gün izin
    Dün İsviçre kampından dönen , iki gün iznin ardından cumartesi günü hazırlıklarına devam edecek. Sarı-lacivertliler, 25 veya 26 Temmuz'da Sturm Graz maçı için Avusturya'ya gidecek.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:36
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