İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla eşleşti.
Sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Karadağ ekibi Mladost'u eleyen Avusturya temsilcisi Strum Graz oldu.
Fenerbahçe, ilk maçı 27 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 4 Ağustos'ta İstanbul'da olacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta sahasında Mladost'a 1-0 yenilen Sturm Graz, rövanşta tur için yeterli skoru elde etti. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan maçta Avusturya temsilcisi, 33. dakikada Thorsten Röcher ve 39. dakikada Philipp Zuleckner'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında 46. dakikada Deni Alar ile farkı 3'e çıkaran Sturm Graz, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Geçen sezon Avusturya Birinci Futbol Ligi'ni şampiyon Salzburg'un 21 puan gerisinde 3. sırada bitiren Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Kupaya 2. ön eleme turundan başlayan Avusturya temsilcisi, Mladost'a ilk maçı kaybetmesine rağmen deplasmanda rövanşı 3-0 kazanarak Fenerbahçe'nin rakibi olmayı başardı.
Teknik direktör Franco Foda yönetimindeki Graz şehrinin takımı, 2017-2018 sezonunda Avusturya Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçını 23 Temmuz Pazar günü St.Polten ile oynayacak.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:45
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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