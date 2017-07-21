'Isla’yı bedava vermezler' iddiası

Mauricio İsla, Fenerbahçe’nin Maldonado’dan sonra ikinci Şilili transferi oldu. Kariyerinde Juventus’la 2 Serie A şampiyonluğu bulunan, Şili Milli Takımı’yla 2015 ve 2016’da Copa America’yı kazanan İsla, sarı-lacivertlilerin 127. yabancı futbolcusu olacak.

Kanarya'nın İstanbul'a getirdiği Mauricio İsla için kulübü Cagliari'ye bonservis bedeli ödemeyeceği ileri sürülmüştü. İtalya'dan gelen haberlere göre ise bu konu net değil. F.Bahçe, 29 yaşındaki Şilili sağ bekin transferini henüz açıklamadı. Bu arada Şili basını, F.Bahçe'nin İsla'yı ikna etmek için sevgilisi Gala Caldirola'ya TV programı sunma sözü verdiğini iddia etti. Mega TV'deki haberde, İsla ile birlikte İstanbul'a gelen Gala'nın Türkiye'nin yeni yüzü olacağı belirtildi.