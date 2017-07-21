Forvette samba
Çizme basını, İnter’in Brezilyalı yıldızını Porto ve Las Palmas’tan daha iyi teklif sunan F.Bahçe’ye kiralık vermeyi kabul ettiğini yazdı. Kanarya, imza için Gabigol’ün kararını bekliyor.
Sarı-lacivertli yetkililerin İnter'le anlaşmasının ardından Brezilyalı forvetle de görüşüp anlaşmaya çalışacağı vurgulandı. Gabigol'ün uzun süredir peşinden koşan Fenerbahçe'ye "evet" demesine kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezon başında altyapısından yetiştiği Santos'tan İnter'e 29.5 milyon euro'ya transfer olan Gabigol, 2021 yılına kadar kontratının bulunduğu Çizme ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamazken, 10 maçta 183 dakika sahada kaldı ve sadece 1 kez ağları havalandırabildi.
172 MAÇTA ?58 GOL ATTI
Kanatlarda ve santrfor mevkilerinde oynayan ve 4 kez formasını giydiği Brezilya Milli Takımı'nda 2 kez fileleri sarsan Gabriel Barbosa, profesyonel kariyerinde 172 karşılaşmaya çıktı, 58 kez fileleri sarstı. Calciomercato, transfer haberini böyle duyurdu.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:28
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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