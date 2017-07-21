 Forvette samba – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Forvette samba

    Forvette samba

    Çizme basını, İnter’in Brezilyalı yıldızını Porto ve Las Palmas’tan daha iyi teklif sunan F.Bahçe’ye kiralık vermeyi kabul ettiğini yazdı. Kanarya, imza için Gabigol’ün kararını bekliyor.

    Fenerbahçe, aradığı golcüyü İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Gabriel Barbosa için İnter'le her konuda anlaşmaya vardı. Calciomercato'ta yer alan habere göre; Serie A devi 20 yaşındaki 'Gabigol' lakaplı yıldızı Porto ve Las Palmas'tan daha iyi fiyat veren F.Bahçe'ye kiralık vermeyi kabul etti. Haberin detayında, transferin gerçekleşmesinin Gabigol'ün vereceği karara bağlı olduğu bildirildi.

    Sarı-lacivertli yetkililerin İnter'le anlaşmasının ardından Brezilyalı forvetle de görüşüp anlaşmaya çalışacağı vurgulandı. Gabigol'ün uzun süredir peşinden koşan Fenerbahçe'ye "evet" demesine kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezon başında altyapısından yetiştiği Santos'tan İnter'e 29.5 milyon euro'ya transfer olan Gabigol, 2021 yılına kadar kontratının bulunduğu Çizme ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamazken, 10 maçta 183 dakika sahada kaldı ve sadece 1 kez ağları havalandırabildi.

    172 MAÇTA ?58 GOL ATTI
    Kanatlarda ve santrfor mevkilerinde oynayan ve 4 kez formasını giydiği Brezilya Milli Takımı'nda 2 kez fileleri sarsan , profesyonel kariyerinde 172 karşılaşmaya çıktı, 58 kez fileleri sarstı. Calciomercato, transfer haberini böyle duyurdu.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:28
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