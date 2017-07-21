 Fenerbahçe ayrılığı açıkladı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    ayrılığı açıkladı

    Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

    , kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın Boluspor'a transfer olduğunu açıkladı.

    Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Mahmut Ertuğrul Taşkıran'ın transferi konusunda Boluspor ile her konuda anlaşma sağlandığını bildirdi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısından yetişen ve 2010-2011 futbol sezonundan bu yana sarı-lacivertli formamızı giyen Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Boluspor ile resmi sözleşme imzalayacaktır.
    Mahmut Ertuğrul Taşkıran'a bugüne kadar sunmuş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:33
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