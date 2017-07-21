Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
Fenerbahçe, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın Boluspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Mahmut Ertuğrul Taşkıran'ın transferi konusunda Boluspor ile her konuda anlaşma sağlandığını bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısından yetişen ve 2010-2011 futbol sezonundan bu yana sarı-lacivertli formamızı giyen Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Boluspor ile resmi sözleşme imzalayacaktır.
Mahmut Ertuğrul Taşkıran'a bugüne kadar sunmuş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:33
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''Daha iç içeyiz''
Toplam 6
Yorum
seda fb yi cl de ceyrege cikardimda söleyince dalga gecmisti benle simdi benden medet bekliolar git nurgül hanim git fb den yoksa sen yap yaptikl
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Onur: İyi çalışıyoruz
Toplam 4
Yorum
kzuey 61 Liverpool maçında kurtardı
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''Daha iç içeyiz''
Toplam 6
Yorum
seda ooooooo daaa neler olur nelerdeeeee,aziz yildirim özel sekreteri nurgülü gönderirse yoksa hersey bostur bilin istedim niyemi
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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