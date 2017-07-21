 Defansa Bayern’li panzer – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Defansa Bayern’li panzer

    Defansa Bayern’li panzer

    F.Bahçe, Kjaer ya da Skrtel’den birinin gitmesi halinde alternatif planını hazırladı. İlk aday, Bayern Münih’le sözleşmesi biten .

    Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Kameni ve İsla'yı renklerine katan, forvetini ise Gabigol'le güçlendirmeye çok yakın Fenerbahçe, kaynak yaratma adına bazı oyuncularını gözden çıkardı. En çok alıcısı olan isimler Kjaer ve Skrtel. Defansın bel kemiği bu iki isimden birinin takımdan ayrılması muhtemel görünüyor. Kanarya, böyle ihtimal karşısında gardını aldı.

    TAM BİR SAVUNMA LİDERİ
    Savunmada ayrılık olursa, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan için kollar sıvanacak. Geçen sezonun ikinci yarısını Schalke 04'te kiralık geçiren 28 yaşındaki henüz teklif yapılmadı. Sevilla da 1.90'lık panzerin peşinde ancak teklifi yetersiz kaldı. Daha önce Beşiktaş'ın da defalarca gündemine gelen Badstuber, hava toplarındaki etkisi, geriden oyun kurabilme vasıflarıyla tam bir defans lideri.

    AĞIR SAKATLIKLAR GEÇİRDİ
    31 kez Alman Milli Takımı'nın formasını giyen Badstuber, kariyerinde ağır sakatlıklar geçirmiş bir isim. 2012'de çapraz bağları kopan, 2014'te bacak kasları yırtılan 1.90'lık kule, bu yüzden çok uzun süreler sahalardan ayrı kaldı. Bayern, sakatlıklar yaşamadan önce ilk 11'in değişmez ismi olan oyuncunun sözleşmesini uzatmadı.

    Emre BOL
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:31
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