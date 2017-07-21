Defansa Bayern’li panzer
F.Bahçe, Kjaer ya da Skrtel’den birinin gitmesi halinde alternatif planını hazırladı. İlk aday, Bayern Münih’le sözleşmesi biten Holger Badstuber.
TAM BİR SAVUNMA LİDERİ
Savunmada ayrılık olursa, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Holger Badstuber için kollar sıvanacak. Geçen sezonun ikinci yarısını Schalke 04'te kiralık geçiren 28 yaşındaki henüz teklif yapılmadı. Sevilla da 1.90'lık panzerin peşinde ancak teklifi yetersiz kaldı. Daha önce Beşiktaş'ın da defalarca gündemine gelen Badstuber, hava toplarındaki etkisi, geriden oyun kurabilme vasıflarıyla tam bir defans lideri.
AĞIR SAKATLIKLAR GEÇİRDİ
31 kez Alman Milli Takımı'nın formasını giyen Badstuber, kariyerinde ağır sakatlıklar geçirmiş bir isim. 2012'de çapraz bağları kopan, 2014'te bacak kasları yırtılan 1.90'lık kule, bu yüzden çok uzun süreler sahalardan ayrı kaldı. Bayern, sakatlıklar yaşamadan önce ilk 11'in değişmez ismi olan oyuncunun sözleşmesini uzatmadı.
Emre BOL
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:31
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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