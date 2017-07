''Daha iç içeyiz''

Fenerbahçe'nin 2. kaptanı, kampta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, çalışmaların iyi gittiğini belirtirken eski hocaları'ın kulağını çınlattı. Hollandalı teknik adamın geçen sezon her maç sonrası oyuncuları eleştirmesinin takımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Topal, "Bir hocanın oyuncusuna en büyük desteği ona olan güvenidir. Eğer güvensizliğini herkes içinde söylerse oyuncu ister istemez demoralize olur.takıma özgüveni yeniden aşılıyor" dedi.Hazırlık maçlarında alınan skorların çok önemli olmadığını kaydeden, "Olumsuz bir hava var gibi düşünülmesin. Takımda çok fazla şeylerin değiştiğini ben içeriden görüyorum. Bunda da Aykut hocanın etkisi çok büyük.Yoğun idmanlar yaparak çıktık bütün maçlara. Böyle sert antrenmanlara da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah maçlar başladığında üstüne koyarak Fenerbahçe'yi istenilen yere getireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.Hoca bir takım üzerinde çok etkili. 3 sezonda 3 tane farklı teknik adam geldi. Ben hep hocamın sahada benden istediklerini yapmaya çalıştım. Aykut hocamızın da istekleri farklı. Elimden ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğim. Bu bir takım oyunu. Makinanın bir parçası bile bozulursa makina bozulur. 25 oyuncu da aynı düzeni korumaya çalışmalı." Mehmet Topal ile Josef yan yana oynar mı konusunda bir şey söylemem doğru olmaz diye düşünüyorum. Biz profesyoneliz. Hoca belki ikimizi yanyana oynatmayı düşünüyordur, ben burada 'oynamaz' dersem saygısızlık etmiş olurum hocaya."Çok fazla şut atamıyor olmam tamamen oyun sistemiyle alakalı. Pereira da Advocaat da daha çok defansı organize etmemi istiyordu. Çok fazla ileri çıkamıyorum. Arkadaşlarım, bekler çıktığında onların yerlerini koruyorum. Kontra yediğimizde atakları kesmeye çalışıyorum. Şut atmayı ben de çok özledim. Serbest oynarsam 'yıldızlaşabilirim' diyebilirim (gülerek).""Kendimi kaptırıyorum bazen. Her yere gidiyorum. Yetişmeye, ayağımı sokmaya çalışıyorum. Dayanamıyorum. Hani sertlik, mücadele olduğu zaman daha güzel oluyor. Biri bana sert girdiğinde daha çok hırslanıyorum. Ben de sert girmek istiyorum. Bunlar da futbolun en güzel yanları ama biraz daha dikkatli olursam benim için daha iyi olur diye düşünüyorum."Son 2 seneye göre daha bir iç içeyiz diyebilirim. Takım olmak başarının en büyük temellerinden bir tanesi. Birlikte hareket ederseniz, takım arkadaşlarınızla birlikte kavga ederseniz, birlikte her yere giderseniz bu da sahaya yansıyor. Bu sene daha iyiyiz diyebilirim ben. Çünkü herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. İnşallah böyle devam ederiz.""Çocukluğumdan beri elimden geldiğince yardımsever bir insan olmaya çalıştım. Eşim de aynı şekilde. Bir şey olduğu zaman ikimiz fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bazen tartışıyoruz ama ortaya en sonunda güzel şeyler çıkıyor. Bazı şeyleri de gizli tutmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da elimizden geldiğince bu organizasyonları yapmaya devam edeceğiz."