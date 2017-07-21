''Daha iç içeyiz''
Mehmet Topal, Advocaat'ın eleştirileriyle oyuncuların şevkini kırdığını söyledi: ''Bir hocanın oyuncusuna en büyük desteği ona olan güvenidir. Aykut hoca takıma kaybolan özgüveni tekrar aşılıyor. İnşallah Fenerbahçe’yi istenen yere getireceğiz.''
SKORLAR ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL
Hazırlık maçlarında alınan skorların çok önemli olmadığını kaydeden Mehmet Topal, "Olumsuz bir hava var gibi düşünülmesin. Takımda çok fazla şeylerin değiştiğini ben içeriden görüyorum. Bunda da Aykut hocanın etkisi çok büyük. Camiayı, taraftarı çok iyi biliyor. Yoğun idmanlar yaparak çıktık bütün maçlara. Böyle sert antrenmanlara da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah maçlar başladığında üstüne koyarak Fenerbahçe'yi istenilen yere getireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
HOCA ÇOK ETKİLİ
Hoca bir takım üzerinde çok etkili. 3 sezonda 3 tane farklı teknik adam geldi. Ben hep hocamın sahada benden istediklerini yapmaya çalıştım. Aykut hocamızın da istekleri farklı. Elimden ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğim. Bu bir takım oyunu. Makinanın bir parçası bile bozulursa makina bozulur. 25 oyuncu da aynı düzeni korumaya çalışmalı."
SAYGISIZLIK YAPMAM
"Mehmet Topal ile Josef yan yana oynar mı konusunda bir şey söylemem doğru olmaz diye düşünüyorum. Biz profesyoneliz. Hoca belki ikimizi yanyana oynatmayı düşünüyordur, ben burada 'oynamaz' dersem saygısızlık etmiş olurum hocaya."
SERBEST OYNASAM YILDIZ OLURUM!
Çok fazla şut atamıyor olmam tamamen oyun sistemiyle alakalı. Pereira da Advocaat da daha çok defansı organize etmemi istiyordu. Çok fazla ileri çıkamıyorum. Arkadaşlarım, bekler çıktığında onların yerlerini koruyorum. Kontra yediğimizde atakları kesmeye çalışıyorum. Şut atmayı ben de çok özledim. Serbest oynarsam 'yıldızlaşabilirim' diyebilirim (gülerek)."
SERTLİK VE MÜCADELE İLE GÜZEL
"Kendimi kaptırıyorum bazen. Her yere gidiyorum. Yetişmeye, ayağımı sokmaya çalışıyorum. Dayanamıyorum. Hani sertlik, mücadele olduğu zaman daha güzel oluyor. Biri bana sert girdiğinde daha çok hırslanıyorum. Ben de sert girmek istiyorum. Bunlar da futbolun en güzel yanları ama biraz daha dikkatli olursam benim için daha iyi olur diye düşünüyorum."
DAHA İÇ İÇEYİZ
Son 2 seneye göre daha bir iç içeyiz diyebilirim. Takım olmak başarının en büyük temellerinden bir tanesi. Birlikte hareket ederseniz, takım arkadaşlarınızla birlikte kavga ederseniz, birlikte her yere giderseniz bu da sahaya yansıyor. Bu sene daha iyiyiz diyebilirim ben. Çünkü herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. İnşallah böyle devam ederiz."
YARDIMI SEVİYORUM
"Çocukluğumdan beri elimden geldiğince yardımsever bir insan olmaya çalıştım. Eşim de aynı şekilde. Bir şey olduğu zaman ikimiz fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bazen tartışıyoruz ama ortaya en sonunda güzel şeyler çıkıyor. Bazı şeyleri de gizli tutmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da elimizden geldiğince bu organizasyonları yapmaya devam edeceğiz."
Emre BOL
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:21
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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