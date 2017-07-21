 "Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim" – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    "Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim"

    "Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim"

    TFF 1. Lig ekiplerinden , Fenerbahçe'den kaleci ile 1+1; Fenerbahçe U21 takımından ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    TFF. 1. Lig ekibi kadrosunu Fenerbahçe'den iki futbolcuyla güçlendirdi. Kırmızı beyazlılar kaleci 'la 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, Fenerbahçe U21 takımının forveti 'ı da 3 yıllığına kadrosuna kattı.

    , transferini resmi sitesinden de açıkladı. Boluspor'un kasasından iki oyuncu için 1 milyon euro bonservis ücreti çıktı.

    BAŞKAN ÇARIKÇI: "AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR EDERİM"
    Boluspor Başkanı , yeni transferler Ertuğrul Taşkıran ve hakkında konuştu. Fenerbahçe'den transfer edilen Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'la ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulunan Başkan Çarıkçı'nın röportajından önemli satır başları şu şekilde:

    "Transferlerimiz şekilleniyor. Fenerbahçe ile görüşmelerimizi yaptık ve anlaşma sağladık. Ertuğrul dışında, Melih Okutan ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyorum. İnşallah Türk futboluna Melih Okutan'ı kazandırırız. Fenerbahçe Melih Okutan'ın ikinci satışından % 20 pay alacak. Önemli olan burada bu gençlerimizin Türk futboluna kazandırmamız"



    "Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedik. Bu transferlerde yönetim kurulu üyemiz Oktay Ercan maddi anlamda büyük bir inisiyatif kullandı. Ertuğrul'la 1+1 yıllık anlaşma sağladık. Melih'i geleceğin Rıdvan Dilmen'i olacağını dünüşünüyoruz. Melih için proje transferi diyebilirim"

    "Melih'e Bursaspor, Sivassspor, Adanaspor'un talip olduğunu net bir şekilde biliyorum. Bu genç oyuncumuzu transfer ettiğimiz için mutluyuz"

    "Son bir tana daha transferimiz olacak. Stoper transferini düşünüyoruz. Bu isim yerli olacak, arayışlarımız devam ediyor. Şu anda elzem değil, kamplar bitince bu transfer olabilir"
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:42
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