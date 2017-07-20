 Yıldırım ile Obra yemekte – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yıldırım ile Obra yemekte

    Yıldırım ile Obra yemekte
    Sarı-lacivertli kulübün başkanı dün yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban, basketbol takımı koçu ve genel menajer Maurizio Gherardini ile buluştu. Keyifli geçen yemeğin konusu doğal olarak basketboldu. Başkan Yıldırım, bu sezon da THY Euroleague'de şampiyonluk istedi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:32
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