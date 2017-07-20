 Valbuena ilk sırada – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ilk sırada

    Valbuena ilk sırada

    F.Bahçe'de Finansal Fair-Play anlaşmasının ilk kurbanı Nabil Dirar oldu.

    Sarı-lacivertliler, sadece Emenike'yi satabilirken, ve Dirar'ı bonservis ödeyerek aldı. FFP'nin 'başa baş' kuralı gereğince, teknik heyetin Valbuena-Dirar ikilisinden sadece birini tercih edebilme hakkı bulunuyor. Teknik heyetin bu noktada tercihini Valbuena'dan yana kullanacağı ve Nabil Dirar'ın 27 Temmuz'da oynanacak Avrupa Ligi ön elemesi kadrosunda yer alamayacağı öğrenildi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Valbuena ilk sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.