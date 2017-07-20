 Sow’da yeni umut – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Sow’da yeni umut

    Sow’da yeni umut

    M/L Football’un haberine göre Senegalli yıldız, Al Ahly yönetimini ikna etmek üzere. 2 gün içinde yeniden F.Bahçeli olabilir.

    Kanarya'da konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe harıl harıl forvet ararken eski yıldızından iyi haberler gelmeye başladı. Sarı-lacivertlier, Al Ahli ile kontratı 2019'da bitecek olan Senegalli futbolcuya "Bonservis sorusunu çözersen seni alırız" demişti. Yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerden sonuç alamayan Sow konusunda umutlar tükenirken son dakika gelişmesiyle 30 yaşındaki yıldızın yuvaya dönme ümidi belirdi. M/L Football'ın haberine göre Moussa Sow, Dubai kulübünün yöneticilerine kariyerine kesinlikle Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söyledi. Haberde transferin 2 gün içinde resmiyet kazanabileceği bilgisi de paylaşıldı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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