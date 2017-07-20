 Ozan Tufan Yarasalar’a – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yarasalar’a

    Ozan Tufan Yarasalar’a
    Adı geçtiğimiz haftalarda Benfica ile anılan 'a şimdi de Valencia talip oldu. 'Yarasalar' lakaplı İspanyol ekibinin kısa süre içinde Kanarya'ya resmi teklif yapması bekleniyor. Kalıp kalmayacağı ile ilgili son kararı teknik direktör Aykut Kocaman verecek.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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