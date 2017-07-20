Maldonado'dan sonra Isla

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Mauricio Isla, kulüp tarihinin 2. Şilili futbolcusu olacak.



Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz gece İstanbul'a gelen 29 yaşındaki futbolcuya resmi imzayı attırarak, Claudio Maldonado'dan sonra ikinci kez bir Şilili futbolcuyu kadrosuna dahil edecek.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Şilili futbolcuyu 2008 yılının ocak ayında orta saha oyuncusu Maldonado'yu alarak yaptı. Sarı-lacivertlilerin o dönemki kaptanı Alex de Souza'nın da önerisiyle devre arasında kadroya dahil edilen Maldonado, bekleneni veremedi ve 1,5 sezon sonunda takımdan gönderildi.

Maldonado'dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, 9.5 yıl sonra bir Şilili futbolcuyu daha renklerine bağlayacak.

Önemli kariyer

Fenerbahçe'nin savunmanın sağına düşündüğü Isla, kariyerinde önemli takımlarda boy gösterdi.

Kariyerine ülkesinde CD Universidad Catolica takımında başladıktan sonra 2007 yılında İtalya'da Udinese'nin yolunu tutan Isla, 2012 yılında kariyerinin zirvesine çıktı.

İtalyan devi Juventus'a yaklaşık 14 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Isla, Serie A'da bu takımla iki şampiyonluk yaşadı. Isla, Juventus'ta 2 sezon forma giymesine rağmen istediği süreleri alamayınca sırasıyla İngiltere'de Queens-Park-Rangers ve Fransa'da Marsilya takımlarına kiralandı.

Geçen sezon başında 4 milyon avro bonservis bedeliyle İtalya'da Cagliari'ye transfer olan Isla, Serie A'da 34 maçta 1 gol ve 6 asistlik performansla ön plana çıktı.

Isla, Şili Milli Takımı'nın da değişmez oyuncularından birisi olarak dikkati çekiyor. İlk milli maçını 2007'de oynayan Isla, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'nda bütün maçlarda forma giydi.

Şili Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen son FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da yer alan Isla, 2015 ve 2016 Copa America'da şampiyonluğa ulaşan kadronun ilk 11'inin önemli isimlerinden biri oldu.

Şili Milli Takımı'yla 90 maçta 4 gol atan Isla, sağ bek dışında orta sahada da forma giyebiliyor.

127. yabancı futbolcu olmaya hazırlanıyor

Isla, resmi imzayı attıktan sonra Fenerbahçe tarihinin 127. yabancı futbolcusu olacak.

Sarı-lacivertliler, 110 yıllık tarihinde bugüne dek 39 ülkeden 126 farklı yabancı futbolcuyu transfer etti.

Fenerbahçe'nin ilk yabancı futbolcusu ise bir İngiliz oldu. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kuruluş kadrosunda da yer alan Horace Armitage, sarı-lacivertli formayı 1908 yılında giyerek tarihe geçti.

Sarı-lacivertliler, 110 yıllık tarihinde en fazla Brezilyalı oyuncuların transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli formayı bugüne dek, 19 Brezilyalı futbolcu terletti. Brezilyalıları, Yugoslavya 17, Yunanistan, Almanya, Romanya, Danimarka ve Hollanda beşer futbolcuyla takip etti.

Fenerbahçe ayrıca Nijerya, Senegal, Portekiz'den dörder, Bulgaristan, Mısır, Gana, Sırbistan, Rusya ve Kamerun'dan üçer, İtalya, Arnavutluk, Polonya, İngiltere, Hırvatistan, İsviçre, İspanya, İsveç, Ukrayna, Fransa, Slovakya ve Fas'tan ikişer, İran, Macaristan, Slovenya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Gine, İsrail, Arjantin, Uruguay, Şili ve Çekya'dan birer futbolcuyu renklerine kattı.

Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları

Sarı-lacivertli kulübün, Isla hariç 110 yılda kadrosuna dahil ettiği 126 futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (19): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Yunanistan (5): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti.

Almanya (5): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke.

Romanya (5): Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan.

Danimarka (5): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer.

Hollanda (5): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens

Nijerya (4): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike.

Senegal (4): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba

Portekiz (4): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani)

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustadter

Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

Gana (3): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah

Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni

Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

İtalya (2): Ranço, Baldini

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

Fransa (2): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena

Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski

İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson

Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas

İsviçre (2): Gustav Haenni, Reto Ziegler

İspanya (2): Daniel Güiza, Josico

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

Slovakya (2): Miroslov Stoch, Martin Skrtel

Macaristan (1): Zobel

İran (1): Hossein Sadaghiani

Slovenya (1): Dzoni Novak

Güney Afrika (1): John Moshoeu

Bosna-Hersek (1): Demir Hotic

Gine (1): Süleyman Oulare

İsrail (1): Haim Revivo

Arjantin (1): Ariel Ortega

Uruguay (1): Diego Lugano

Şili (1): Claudio Maldonado

Çekya(1): Michal Kadlec

Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.