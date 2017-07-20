Kocaman umutlu

Teknik direktör Aykut Kocaman, Monaco maçının ardından transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kocaman, "Şu anda kadro derinliğimiz zaten yok. Önce bir kadroyu tamamlayıp, sonra ayrılacakları düşünmekte fayda var. Eljif ve Isla aramıza katılacak. Katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Isla, transferi gerçekleşirse, uluslararası arenada 1. sınıf oyunculardan bir tanesi, standartı yüksek. Katkı sağlayacaktır. Van Persie'yi daha fazla topla buluşturmamız, daha verimli hale getirmemiz gerek. Transfer için şartlar var. Taraftarı yanımıza çekersek en büyük transferi yapmış oluruz" diye konuştu.



AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERE MARKAJ

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak olan Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli olacak. Sturm Graz-Mladost Podgorica eşleşmesinin galibi sarı- lacivertliler ile karşılaşacak. Takımlar arasındaki ilk maç Podgorica'nın deplasmanda 1-0 üstünlüğü ile bitmişti. Rövanş bugün Karadağ'da saat 21.30'da oynanacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın not alması için bir yardımcısını maça gönderdiği bildirildi.