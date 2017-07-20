Kocaman umutlu
Teknik direktör Aykut Kocaman, Monaco maçının ardından transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERE MARKAJ
UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak olan Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli olacak. Sturm Graz-Mladost Podgorica eşleşmesinin galibi sarı- lacivertliler ile karşılaşacak. Takımlar arasındaki ilk maç Podgorica'nın deplasmanda 1-0 üstünlüğü ile bitmişti. Rövanş bugün Karadağ'da saat 21.30'da oynanacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın not alması için bir yardımcısını maça gönderdiği bildirildi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:57
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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