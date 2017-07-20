Kameni beğenildi

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Carlos Kameni yıllardır alternatifsiz olan Volkan Demirel'i zorlayacak izlenimi verdi. Kamerunlu eldiven idmanlardaki formunu Marsilya ve Bilbao maçlarına da taşıdı. Kurtarışlarıyla ve oyun görüşüyle alkışı topladı.