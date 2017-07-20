 Kameni beğenildi – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kameni beğenildi

    Kameni beğenildi
    Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Carlos Kameni yıllardır alternatifsiz olan Volkan Demirel'i zorlayacak izlenimi verdi. Kamerunlu eldiven idmanlardaki formunu Marsilya ve Bilbao maçlarına da taşıdı. Kurtarışlarıyla ve oyun görüşüyle alkışı topladı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:29
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