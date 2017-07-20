 Hoca istedi Neustadter kaldı – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Hoca istedi Neustadter kaldı

    Hoca istedi Neustadter kaldı
    F.Bahçe, Rus futbolcu için S. Moskova'dan gelen teklifi reddetti. Rus ekibinin 2 milyonu peşin 750 bin euro'su sezon içinde ödemek kaydıyla sunduğu öneri, Aykut hocanın Roman'ı takımda görmek istemesi nedeniyle kabul edilmedi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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