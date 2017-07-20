Havalimanında büyük tesadüf
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarlarla burun buruna geldi
Yurt dışından gelen ailesini karşılamak için dış hatlar terminalinde bekleyen Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ile yeni transfer Mauricio Isla'yı karşılamak için orada bulunan Fenerbahçeli taraftarlar tesadüfen karşılaştılar.
Anderson Talisca, o sırada havalimanında bulunan A Spor ekibinin uyarılarıyla başka bir bölümden çıkartıldı ve herhangi bir sürtüşmenin önüne geçilmiş oldu.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:55
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
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yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
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Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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