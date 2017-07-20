 Havalimanında büyük tesadüf – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Havalimanında büyük tesadüf

    Havalimanında büyük tesadüf

    Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson , Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarlarla burun buruna geldi

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Isla'nın İstanbul'a indiği sırada Atatürk Havalimanı'nda stresli anlar yaşandı.

    Yurt dışından gelen ailesini karşılamak için dış hatlar terminalinde bekleyen Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson ile yeni transfer Mauricio Isla'yı karşılamak için orada bulunan Fenerbahçeli taraftarlar tesadüfen karşılaştılar.

    Anderson Talisca, o sırada havalimanında bulunan A Spor ekibinin uyarılarıyla başka bir bölümden çıkartıldı ve herhangi bir sürtüşmenin önüne geçilmiş oldu.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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