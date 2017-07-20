Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Gabriel Barbosa (Gabigol) transferinde kulübü Inter ile anlaştığını duyurdu.



Sky Sport'un haberine göre, Inter'in 2016 yılında 30 milyon Euro'ya Santos'tan transfer ettiği Gabriel Barbosa bir diğer adıyla Gabigol için Fenerbahçe kiralama teklifi yaptı. İtalyan ekip Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederken son kararı ise Brezilyalı futbolcuya bıraktı.

Porto ve Las Palmas'ın da transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Gabigol, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyecek.



20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu kulüp kariyerinde Santos ve Inter formalarıyla çıktığı toplam 93 maçta, 25 gol 12 asistlik performans ortaya koydu.



