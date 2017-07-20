Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Gabriel Barbosa (Gabigol) transferinde kulübü Inter ile anlaştığını duyurdu.
Sky Sport'un haberine göre, Inter'in 2016 yılında 30 milyon Euro'ya Santos'tan transfer ettiği Gabriel Barbosa bir diğer adıyla Gabigol için Fenerbahçe kiralama teklifi yaptı. İtalyan ekip Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederken son kararı ise Brezilyalı futbolcuya bıraktı.
Porto ve Las Palmas'ın da transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Gabigol, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyecek.
20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu kulüp kariyerinde Santos ve Inter formalarıyla çıktığı toplam 93 maçta, 25 gol 12 asistlik performans ortaya koydu.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:44
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F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Toplam 26
Yorum
fenerli isla ve dirar ikiside sağ kanadın hucüm ve savunma kısmında da oynayabiliyor. iyi bir avantaj olabilir
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Havalimanında büyük tesadüf
Toplam 46
Yorum
mehmet özsoy oyuncu ları hava alanında karşılama bana göre ters.. gelir oynar bu ne ya
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Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü
Toplam 4
Yorum
fb süper golcü bulduk gine istatistikleri alt üst etmiş adam süper hızlı seneye 40 gol atar.öle hızlı ki maçlarda hiç görmedim.:):)
Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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