Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Madrid’den kalkan uçakla dün gece Atatürk Havalimanı’na gelen 29 yaşındaki Şilili yıldız, yüzlerce sarı-lacivertli taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. İsla, bugün 3 yıllık sözleşmeye imza atacak

Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir yıldızı daha renklerine bağladı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu Mauricio İsla, dün gece yarısı Madrid'den İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na akın eden yüzlerce Fenerbahçeli taraftar, 29 yaşındaki sağ beki büyük bir coşkuyla karşıladı. Sarı-lacivertli kulübün idari menajeri Hasan Çetinkaya tarafından karşılanan İsla, yoğun ilgi nedeniyle özel aracına binmekte zorlandı.



YILLIK 1.5 MİLYON EURO

Model sevgilisi Gala Caldirola ile birlikte Türkiye'ye gelen İsla, geceyi kendine ayrılan lüks bir otelde geçirdi. Cagliari'den bedelsiz olarak transfer edilen Şilili yıldız, bu sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertli kulübün, İsla'ya 2 milyon euro imza parası vereceği ve yıllık 1.5 milyon euro ücret ödeyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, bugün KAP'a transferle ilgili detayları açıklayacak.



KARİYERİ ÇOK PARLAK

2007'de Şili'den Udinese'ye transfer olarak Avrupa macerasına başlayan İsla'yı 2012'de Juventus, 14 milyon euro'ya transfer etti. Daha sonra sakatlıklar yüzünden QPR ve Marsilya'ya kiralanan Şilili sağ bek, geçen yaz 4 milyon euro'ya Cagliari'ye gitmişti. 91 kez Şili Milli Takımı formasını da giyen İsla, bu yazki Konfederasyonlar Kupası'nda finale kadar oynanan 5 maçın tamamında oynadı.



BONSERVİS BEDELİ YOK

Cagliari'nin serbest bıraktığı Mauricio İsla, bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe kadrosuna katılacak. Bu nedenle Avrupa Ligi mücadelesi için UEFA'ya bildirilecek isim listesinde yer almasında herhangi bir problem bulunmuyor. Şayet Aykut Kocaman Şilili futbolcuyu, 27 Temmuz'da oynanacak Avrupa Ligi ön eleme maçı için hazır görürse oynatabilecek.



