Fenerbahçe, kanatlara servet harcadı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu öncesinde takımın başına teknik direktör Aykut Kocaman'ı getiren Fenerbahçe, son 7 yılda kanatlarda oynayan futbolcuların transferi için 67,5 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Bu sene de kanat transferlerine öncelik veren sarı-lacivertli takım, geçen sezon bu bölgede forma giyen Emmanuel Emenike, Oleksandr Karavaiev ve Volkan Şen ile yollarını ayırırken, Jeremain Lens'in ise kiralık sözleşmesi sona erdi.

Fenerbahçe, teknik direktör Kocaman'ın raporu doğrultusunda bu isimlerin yerine Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar transferlerini gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın takımın başına geldiği ilk sezon olan 2010-2011'den itibaren son 7 yılda ise hücumun kenarlarında forma giyebilen 16 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu oyunculardan bazılarını kiralık ve bedelsiz alan Fenerbahçe, bu bölge için 7 yılda 67,5 milyon avro para harcadı.

Kocaman ile girilen 2010-2011 sezonunda kanatlara Caner Erkin, Issiar Dia ile Miroslav Stoch transferlerini gerçekleştiren Fenerbahçe, bir sonraki dönemde ise devre arasında Moussa Sow'u aldı. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda ise Dirk Kuyt ve Milos Krasic'i takıma dahil etti.

Şu anda genel olarak sol bekte forma giyen Beşiktaş'ın futbolcusu Caner Erkin, Kocaman dönemindeki Fenerbahçe'de ağırlıklı olarak sol açıkta oynadı.

Aykut Kocaman'dan sonra göreve gelen Ersun Yanal'ın takımına, asıl mevkileri olmasa da kanatlarda şans verilen Emmanuel Emenike ve Alper Potuk takviyesi yapıldı.

Ersun Yanal'dan sonra 2014-2015'te göreve gelen İsmail Kartal yönetimindeki takıma ise kanatta oynayan futbolcu transferi gerçekleştirilmedi.



Pereira döneminde kanatlara 3 transfer

Fenerbahçe, transfere 40 milyon avronun üzerinde harcama yaptığı 2015-2016 sezonunda kanatlara önemli futbolcular aldı.

Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı takıma hücumun kenarlarına Luis Nani, Volkan Şen ve Markovic transfer edildi.

Bu oyunculardan beklediği katkıyı alamayan ve bir sonraki sezon için aralarından sadece Volkan Şen ile yola devam eden Fenerbahçe, geçen sezon yaptığı Lens, Oleksandr Karavaiev ve Aatif Chahechouhe transferlerine bu yıl da Valbuena ile Dirar'ı ekledi.



Sow ve Emenike kanatta oynadı

Fenerbahçe, son 7 yılda birçok oyuncuyu asıl mevkilerinin dışında hücumun kenarlarında da oynattı.

Aykut Kocaman asıl mevkisi santrafor olan Sow'a, Ersun Yanal ile sonraki teknik adamlar da ileri uç oyuncusu Emenike ile orta sahada forma giyen Alper Potuk'a kanatlarda şans verdi.



Yeni transferler de kanatlara

Fenerbahçe yeni sezonda öncelikle kanat oyuncuları transfer etti.

Sarı-lacivertliler şu ana kadar, orta sahanın solunda oynayan Valbuena ile sağ kanatta forma giyen Dirar'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Valbuena'yı 1,5 milyon avroya, Fransız basınına yansıyan haberlere göre ise Dirar'ı 4,5 milyon avroya aldı.



Kocaman yönetiminde 8 isim

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımın başında olduğu dönemlerde toplam 8 kanat oyuncusu kadrosuna dahil etti.

Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'deki döneminde takıma kanatlarda forma giyen Caner Erkin, Dia, Stoch, Kuyt, Sow ve Krasic takviyesi yapıldı.

Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde yeni sezon öncesinde de Valbuena ve Dirar transferlerini gerçekleştirdi.

Kocaman'la 4. sezonunu yaşayacak Fenerbahçe, kanat oyuncuları için kasasından 38 milyon avro çıkarmak zorunda kaldı.



Son 7 yıldaki kanat transferleri

Fenerbahçe'nin son 7 yılda kanatlarda forma giymesi için transfer edilen oyuncuları şöyle:

Sezon Teknik direktör Futbolcu Ödenen bonservis bedeli 2010-2011 Aykut Kocaman Caner Erkin, Dia, Stoch 14 milyon avro 2011-2012 Aykut Kocaman Sow 10 milyon avro 2012-2013 Aykut Kocaman Kuyt, Krasic 8 milyon avro 2013-2014 Ersun Yanal Alper Potuk, Emenike 19 milyon avro 2014-2015 İsmail Kartal - - 2015-2016 Vitor Pereira Nani, Volkan Şen, Markovic 10.5 milyon avro 2016-2017 Dick Advocaat Aatif Chahechouhe, Jeremain Lens, Oleksandr Karavaiev - 2017-2018 Aykut Kocaman Valbuena, Dirar 6 milyon avro

Not: Kiralık oyuncuların kulüplerine ödenen kiralama bedelleri rakamlara yansıtılmamıştır.