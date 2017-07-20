F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Madrid’den kalkan uçakla dün gece Atatürk Havalimanı’na gelen 29 yaşındaki Şilili yıldız, yüzlerce sarı-lacivertli taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. İsla, bugün 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO
Model sevgilisi Gala Caldirola ile birlikte Türkiye'ye gelen İsla, geceyi kendine ayrılan lüks bir otelde geçirdi. Cagliari'den bedelsiz olarak transfer edilen Şilili yıldız, bu sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertli kulübün, İsla'ya 2 milyon euro imza parası vereceği ve yıllık 1.5 milyon euro ücret ödeyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, bugün KAP'a transferle ilgili detayları açıklayacak.
KARİYERİ ÇOK PARLAK
2007'de Şili'den Udinese'ye transfer olarak Avrupa macerasına başlayan İsla'yı 2012'de Juventus, 14 milyon euro'ya transfer etti. Daha sonra sakatlıklar yüzünden QPR ve Marsilya'ya kiralanan Şilili sağ bek, geçen yaz 4 milyon euro'ya Cagliari'ye gitmişti. 91 kez Şili Milli Takımı formasını da giyen İsla, bu yazki Konfederasyonlar Kupası'nda finale kadar oynanan 5 maçın tamamında oynadı.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Cagliari'nin serbest bıraktığı Mauricio İsla, bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe kadrosuna katılacak. Bu nedenle Avrupa Ligi mücadelesi için UEFA'ya bildirilecek isim listesinde yer almasında herhangi bir problem bulunmuyor. Şayet Aykut Kocaman Şilili futbolcuyu, 27 Temmuz'da oynanacak Avrupa Ligi ön eleme maçı için hazır görürse oynatabilecek.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
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yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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