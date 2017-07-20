F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla eşleşti.
Sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Karadağ ekibi Mladost'u eleyen Avusturya temsilcisi Strum Graz oldu.
Fenerbahçe, ilk maçı 27 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 4 Ağustos'ta İstanbul'da olacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta sahasında Mladost'a 1-0 yenilen Sturm Graz, rövanşta tur için yeterli skoru elde etti. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan maçta Avusturya temsilcisi, 33. dakikada Thorsten Röcher ve 39. dakikada Philipp Zuleckner'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında 46. dakikada Deni Alar ile farkı 3'e çıkaran Sturm Graz, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Geçen sezon Avusturya Birinci Futbol Ligi'ni şampiyon Salzburg'un 21 puan gerisinde 3. sırada bitiren Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Kupaya 2. ön eleme turundan başlayan Avusturya temsilcisi, Mladost'a ilk maçı kaybetmesine rağmen deplasmanda rövanşı 3-0 kazanarak Fenerbahçe'nin rakibi olmayı başardı.
Teknik direktör Franco Foda yönetimindeki Graz şehrinin takımı, 2017-2018 sezonunda Avusturya Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçını 23 Temmuz Pazar günü St.Polten ile oynayacak.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 16
Yorum
gs Adamlar doğru söylüyor 10-11 yaşında çocuk olsan galatasarayımı tutarsın başakşehirimi bu rezalet nezaman bitecek merak ediyorum.
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Taraftar kombinesini yaktı
Toplam 16
Yorum
tolga gsyti mahvetti özbek ya rezil kepaze etti özbek bence gs düşmanı
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 8
Yorum
Akli selim 2milyon euradan asagi para alan yok mahelle takimina elendiler teknik direktor tum sorumluluk benim diyo o aldiginiz paranin hakkini verin
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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