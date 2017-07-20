Coşku dolu 19.07 geçti

Dünya Fenerbahçeliler günü dün coşkulu şekilde kutlandı. Aziz Yıldırım'ın mesajından sonra futbolcular, basketbolcular, voleybolcular 19.07 paylaşımlarında bulundu. Kulübün efsane isimlerinden Alex de Souza da bu önemli günü unutmadı, "Dünya Fenerbahçeliler günü herkese kutlu olsun" yazdı.