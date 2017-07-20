 Coşku dolu 19.07 geçti – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Coşku dolu 19.07 geçti

    Coşku dolu 19.07 geçti
    Dünya Fenerbahçeliler günü dün coşkulu şekilde kutlandı. Aziz Yıldırım'ın mesajından sonra futbolcular, basketbolcular, voleybolcular 19.07 paylaşımlarında bulundu. Kulübün efsane isimlerinden Alex de Souza da bu önemli günü unutmadı, "Dünya Fenerbahçeliler günü herkese kutlu olsun" yazdı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
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