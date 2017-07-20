Bony tamam
F.Bahçe, hem Manchester City hem de Wilfried Bony ile 1 yıllık kiralama için el sıkıştı.
HASAN ÇETİNKAYA GİDİYOR
İngiliz basınında da bu transferde artık son aşamaya gelindiğinin altı çizilirken, 28 yaşındaki oyuncu ile Swansea'nin de ilgilendiği ileri sürüldü. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek bu transfere nokta koyması ve Bony ile birlikte İstanbul'a dönmesi bekleniyor.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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