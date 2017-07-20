Bony tamam

F.Bahçe, hem Manchester City hem de Wilfried Bony ile 1 yıllık kiralama için el sıkıştı.

Sarı-lacivertlilerde haftalardır merakla beklenen golcü transferinde mutlu sona ulaşılmak üzere. F.Bahçe Yönetimi, Aykut Kocaman'ın çok istediği Wilfried Bony'nin işini bitirdi. Kanarya'nın, oyuncunun 1 yıllığına kiralanması konusunda M. City ile 1.5 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezonu Stoke City'de geçiren, bu sene ise Manchester ekibinde devam etmek isteyen Bony; takımın ABD kampı kadrosuna alınmamıştı. Bu olay üzerine City'de oynama şansı kalmadığını anlayan Fildişili, F.Bahçe'nin teklifine 'Evet' dedi. Sarı-Lacivertliler'in, golcüye 1 sene için 3.5 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü.



HASAN ÇETİNKAYA GİDİYOR

İngiliz basınında da bu transferde artık son aşamaya gelindiğinin altı çizilirken, 28 yaşındaki oyuncu ile Swansea'nin de ilgilendiği ileri sürüldü. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek bu transfere nokta koyması ve Bony ile birlikte İstanbul'a dönmesi bekleniyor.