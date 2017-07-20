Aynı nakarat!
Sarı-lacivertliler, son Fransa şampiyonu Monaco ile yaptığı özel maçtan beraberlikle ayrıldı. 5 hazırlık sınavında yüzü gülmeyen Kanarya’nın golünü frikikten Stoch attı.
KANARYA'NIN YÜZÜ GÜLMEDİ
Sarı-lacivertliler, sezon öncesi oynadığı 5'inci hazırlık maçında da galibiyetle tanışamadı. Gebze'de Juventus Bükreş'e 3-2 yenilen Fenerbahçe, İsviçre'de ise Sporting Lizbon'a 2-1 ve Marsilya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Kanarya, sonrasında Athletic Bilbao ile 0-0 ve dün de Monaco ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
-Sarı-lacivertli ekip, dün oynadığı Monaco maçıyla birlikte İsviçre kampını tamamladı. 9 günlük kampta dört hazırlık maçı oynandı.
-İki maçlık aradan sonra kaleyi yeni transfer Kameni'den devralan Volkan Demirel, 53. dakikada Monaco'nun attığı golde hatalı çıkış yaptı.
-İsviçre'deki son hazırlık maçına sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Gurbetçiler, sarı-lacivertli takımı büyük bir coşkuyla destekledi.
-Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle maçın yerel saatle 19.07'de başlamasını isteyen sarı-lacivertlilerin talebi üzerine maç bu saatte başladı.
NASIL OYNADILAR?
Volkan Demirel: Kameni'nin gelişi ona olumlu yansımış. Kazağı giymenin her zamankinden daha zorlu olduğunu biliyor. Hazırlık maçı olmasına rağmen çok konsantreydi. Yer tutuşu, arkadan oyunu yönetmesi çok iyiydi.
Ozan: Biraz daha kilo vermiş, daha hareketliydi. Topu ayağına aldığında fazla bekliyor. Daha hızlı hareket etmeli.
Dirar: Fizik kalitesinin takımın üzerinde olduğu çok belli oluyor. Topu sürerken orta yapabilme meziyetine sahip.
Josef: Fenerbahçe taraftarı onu gördüğünde tüyleri diken diken olsa da vazgeçilmez oyuncuların başında geliyor.
Stoch: Mükemmel bir gol attı. Kalır mı gider mi bilinmez. Kısa süreli patlamalarını oyunun tamamına yaymalı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:39
-
Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
-
Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
-
Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
Aynı nakarat! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.