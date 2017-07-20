 Aynı nakarat! – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Aynı nakarat!

    Aynı nakarat!

    Sarı-lacivertliler, son Fransa şampiyonu Monaco ile yaptığı özel maçtan beraberlikle ayrıldı. 5 hazırlık sınavında yüzü gülmeyen Kanarya’nın golünü frikikten Stoch attı.

    , İsviçre kampındaki son hazırlık maçında, son Fransa şampiyonu Monaco ile karşı karşıya geldi v egüçlü rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Stade de Chailly'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Monaco, 53. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle öne geçti. Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı, 78. dakikada Miroslav Stoch'un mükemmel frikiği ile geldi. Slovak yıldız, topu resmen 90'a taktı. Fenerbahçe, Monaco maçı ile birlikte hazırlık maçlarını tamamladı. İstanbul'a dönecek olan F.Bahçe, 27 Temmuz Perşembe günü, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm GrazMladost Podgorica maçının galibiyle karşılaşacak.

    KANARYA'NIN YÜZÜ GÜLMEDİ
    Sarı-lacivertliler, sezon öncesi oynadığı 5'inci hazırlık maçında da galibiyetle tanışamadı. Gebze'de Juventus Bükreş'e 3-2 yenilen Fenerbahçe, İsviçre'de ise Sporting Lizbon'a 2-1 ve Marsilya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Kanarya, sonrasında Athletic Bilbao ile 0-0 ve dün de Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

    MAÇTAN NOTLAR
    -Sarı-lacivertli ekip, dün oynadığı Monaco maçıyla birlikte İsviçre kampını tamamladı. 9 günlük kampta dört hazırlık maçı oynandı.
    -İki maçlık aradan sonra kaleyi yeni transfer Kameni'den devralan Volkan Demirel, 53. dakikada Monaco'nun attığı golde hatalı çıkış yaptı.
    -İsviçre'deki son hazırlık maçına sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Gurbetçiler, sarı-lacivertli takımı büyük bir coşkuyla destekledi.
    -Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle maçın yerel saatle 19.07'de başlamasını isteyen sarı-lacivertlilerin talebi üzerine maç bu saatte başladı.

    NASIL OYNADILAR?
    Volkan Demirel: Kameni'nin gelişi ona olumlu yansımış. Kazağı giymenin her zamankinden daha zorlu olduğunu biliyor. Hazırlık maçı olmasına rağmen çok konsantreydi. Yer tutuşu, arkadan oyunu yönetmesi çok iyiydi.

    Ozan: Biraz daha kilo vermiş, daha hareketliydi. Topu ayağına aldığında fazla bekliyor. Daha hızlı hareket etmeli.

    Dirar: Fizik kalitesinin takımın üzerinde olduğu çok belli oluyor. Topu sürerken orta yapabilme meziyetine sahip.

    Josef: Fenerbahçe taraftarı onu gördüğünde tüyleri diken diken olsa da vazgeçilmez oyuncuların başında geliyor.

    Stoch: Mükemmel bir gol attı. Kalır mı gider mi bilinmez. Kısa süreli patlamalarını oyunun tamamına yaymalı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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