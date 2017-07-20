Ateş gibi sağ bek

Aykut Kocaman, Şilili yıldızın tam aradığı isim olduğunu söyledi. Usta hoca “Mücadele gücü yüksek ve çok yönlü bir oyuncu” dedi.

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son olarak Konfederasyonlar Kupası maçlarında mercek altına aldığı Mauricio İsla'nın transferine, 2 Temmuz tarihindeki finalde Almanya'ya karşı gösterdiği performansı gördükten sonra tereddüt etmeden onay verdi.



Şilili oyuncunun Juventus sonrası transfer olduğu Cagliari'de de başarılı çizgisini sürdürmesi, teknik heyeti etkileyen bir başka faktördü. Kocaman'ın transferin noktalandığını duyduktan sonra İsviçre kampındaki otelde "Tam aradığım adam" şeklinde yorum yaptığı öğrenildi. Kocaman'ın "Ateş gibi bir oyuncu. Hırslı, mücadele gücü yüksek, tam bir takım oyuncusu. Aynı zamanda birkaç mevkide oynayabiliyor. Sağ bek, sağ ön ve ön liberoda kullanabileceğiz" dediği öğrenildi.