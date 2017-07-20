Ateş gibi sağ bek
Aykut Kocaman, Şilili yıldızın tam aradığı isim olduğunu söyledi. Usta hoca “Mücadele gücü yüksek ve çok yönlü bir oyuncu” dedi.
Şilili oyuncunun Juventus sonrası transfer olduğu Cagliari'de de başarılı çizgisini sürdürmesi, teknik heyeti etkileyen bir başka faktördü. Kocaman'ın transferin noktalandığını duyduktan sonra İsviçre kampındaki otelde "Tam aradığım adam" şeklinde yorum yaptığı öğrenildi. Kocaman'ın "Ateş gibi bir oyuncu. Hırslı, mücadele gücü yüksek, tam bir takım oyuncusu. Aynı zamanda birkaç mevkide oynayabiliyor. Sağ bek, sağ ön ve ön liberoda kullanabileceğiz" dediği öğrenildi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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