 Aatıf: Bizim senemiz – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Aatıf: Bizim senemiz

    Aatıf: Bizim senemiz
    Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli hücum oyuncusu Aatıf Chahechouhe yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Faslı futbolcu "Sezon başı kampları zorlu geçiyor. Tüm takımın çok çalıştığını söyleyebilirim. Ayaklarımız yorgun ama bu normal sezonda çok yarayacak" diye konuştu.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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