Aatıf: Bizim senemiz

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli hücum oyuncusu Aatıf Chahechouhe yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Faslı futbolcu "Sezon başı kampları zorlu geçiyor. Tüm takımın çok çalıştığını söyleyebilirim. Ayaklarımız yorgun ama bu normal sezonda çok yarayacak" diye konuştu.