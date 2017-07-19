Yıldız oyuncu Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty’de forma giyen yıldız oyuncu Kia Vaughn’ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, WNBA ekiplerinden New York Liberty'de oynayan Amerikalı Kia Vaughn ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Vaughn ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Vaughn, 2012 yılından bu yana Çekya pasaportu taşımaktadır.
2009 yılında WBNA takımlarından New York Liberty tarafından 8. sıradan draft edilen Kia Vaughn, 2011 yılında en çok gelişim gösteren oyuncusuna verilen "WNBA Most Improved Player" ödülünü kazandı. WNBA'de daha öncede Washington Mystics ekibinde forma giyen başarılı oyuncu Avrupa'da ise USK Prague mücadele etti.
2009 yılında WBNA takımlarından New York Liberty tarafından 8. sıradan draft edilen Kia Vaughn, 2011 yılında en çok gelişim gösteren oyuncusuna verilen "WNBA Most Improved Player" ödülünü kazandı. WNBA'de daha öncede Washington Mystics ekibinde forma giyen başarılı oyuncu Avrupa'da ise USK Prague mücadele etti.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yusuf artık Kartal gibi
Toplam 28
Yorum
BJK'Lİ Gelirse bence Oğuzhan'ı bile gölgede bırakabilir.
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Yusuf artık Kartal gibi
Toplam 28
Yorum
BJK'Lİ Yusuf yetenekli Şenol Güneş kimleri yıldız haline getirmedi ki top tekniği ve son vuruşları iyi olan Yusuf fizik olarak Oğuzhan seviyesine g
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Gruplar belli oldu
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Yorum
kral vanlı 3. lig ikinci grupta şampiyon Büyükşehir Belediye VANSPOR
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