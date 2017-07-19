 Yıldız oyuncu Fenerbahçe'de – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Yıldız oyuncu Fenerbahçe'de

    Yıldız oyuncu Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty’de forma giyen yıldız oyuncu ’ı kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, WNBA ekiplerinden New York Liberty'de oynayan Amerikalı ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Vaughn ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Vaughn, 2012 yılından bu yana Çekya pasaportu taşımaktadır.

    2009 yılında WBNA takımlarından New York Liberty tarafından 8. sıradan draft edilen Kia Vaughn, 2011 yılında en çok gelişim gösteren oyuncusuna verilen "WNBA Most Improved Player" ödülünü kazandı. WNBA'de daha öncede Washington Mystics ekibinde forma giyen başarılı oyuncu Avrupa'da ise USK Prague mücadele etti.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:00
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