 Yıldırım’dan 19.07 kutlaması – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Yıldırım’dan 19.07 kutlaması

    Yıldırım’dan 19.07 kutlaması

    Fenerbahçe Başkanı , “19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü” nedeniyle kutlama mesajı yayımladı, başarılarla dolu bir sezon diledi

    Fenerbahçe Başkanı , "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Yıldırım, internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Büyük Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlar, büyük taraftarlarımız başta divan kurulu, kongre ve temsilci üyelerimize, tüm takımlarımızda forma giyen sporcularımız ve teknik heyetlerimize, idari personelimize ve çalışanlarımıza başarılarla dolu bir sezon dilerim" ifadelerini kullandı..

    KURULUŞ YILINI SİMGELİYOR
    Fenerbahçe'nin kuruluş yılını (1907) simgeleyen 19 Temmuz (19.07), son yıllarda sarı-lacivertli camiada Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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