Yıldırım’dan 19.07 kutlaması
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü” nedeniyle kutlama mesajı yayımladı, başarılarla dolu bir sezon diledi
KURULUŞ YILINI SİMGELİYOR
Fenerbahçe'nin kuruluş yılını (1907) simgeleyen 19 Temmuz (19.07), son yıllarda sarı-lacivertli camiada Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:20
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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