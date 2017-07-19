Valbuena müthiş
Hasan Ali’den sonra diğer sol bek İsmail Köybaşı da Valbuena’yı övdü: “Topla çok iyi. Defansa da yardım ediyor. Size iş düşmüyor”
'BU SENE ÇOK FARKLIYIZ'
İsmail Köybaşı, geçen sezonla bu yılı kıyasladığında en büyük farkın antrenmanlar olduğunu söyledi. Tecrübeli sol bek "Çok iyi sezon başı idmanları yapıyoruz. Bu kamplar çok önemli. Bu antrenmanları yemek lazım. Hocanın her dediğini dikkate almak lazım. Yaptırmak istediklerini iyi analiz etmek gerek. 3 saati bulan idmanlarımız oluyor. Şimdi zorlanıyoruz ama sezon boyunca bunlar işimize yarayacak" dedi.
'ÖZ GÜVENİMİZ ARTIYOR'?
Gün geçtikçe birbirimize alışıyoruz. Aykut Hoca'nın istediklerini, o ruhu yansıtmaya çalışıyoruz. Resmi maçlarda skorları aldıkça öz güvenimiz daha da artacaktır. Şu an için tek ihtiyacımız öz güven"
'BASKI HEP OLACAK '?
"Futbol hayatımın son demlerine gelsem de hep bir baskı olacak. FBüyük bir camiadaysanız sadece 1. olabilirsiniz. 2. veya 3. iseniz baskılar daha sert oluyor. Futbolcular olarak birbirimize yardım etmemiz gerek"
Emre BOL
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:43
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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