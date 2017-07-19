 Valbuena müthiş – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    müthiş

    Valbuena müthiş

    Hasan Ali’den sonra diğer sol bek da ’yı övdü: “Topla çok iyi. Defansa da yardım ediyor. Size iş düşmüyor”

    Kanarya'nın bu sezon renklerine kattığı Mathieu Valbuena sol bekleri mest etti. Hasan Ali Kaldırım'ın ardından da Fransız yıldızı göklere çıkardı. İsmail "Yeni transferlerimiz için söylemem gereken en önemli şey karakterleri. Hepsine kefilim. Futbolculuklarını zaten ispatlamış insanlar. topla çok iyi. Defansif anlamda da etkili. Arkasında oynarken size fazla iş düşmüyor. Çok yetenekli. Onunla oynamak çok büyük avantaj" ifadelerini kullandı.

    'BU SENE ÇOK FARKLIYIZ'
    İsmail Köybaşı, geçen sezonla bu yılı kıyasladığında en büyük farkın antrenmanlar olduğunu söyledi. Tecrübeli sol bek "Çok iyi sezon başı idmanları yapıyoruz. Bu kamplar çok önemli. Bu antrenmanları yemek lazım. Hocanın her dediğini dikkate almak lazım. Yaptırmak istediklerini iyi analiz etmek gerek. 3 saati bulan idmanlarımız oluyor. Şimdi zorlanıyoruz ama sezon boyunca bunlar işimize yarayacak" dedi.

    'ÖZ GÜVENİMİZ ARTIYOR'?
    Gün geçtikçe birbirimize alışıyoruz. Aykut Hoca'nın istediklerini, o ruhu yansıtmaya çalışıyoruz. Resmi maçlarda skorları aldıkça öz güvenimiz daha da artacaktır. Şu an için tek ihtiyacımız öz güven"

    'BASKI HEP OLACAK '?
    "Futbol hayatımın son demlerine gelsem de hep bir baskı olacak. FBüyük bir camiadaysanız sadece 1. olabilirsiniz. 2. veya 3. iseniz baskılar daha sert oluyor. Futbolcular olarak birbirimize yardım etmemiz gerek"

    Emre BOL
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:43
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