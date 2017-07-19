Transferde neler oluyor?

Michy Batshuayi: Chelsea'den ayrılmak için artık gün sayan Belçikalı forvet, Fenerbahçe'nin 4 milyon euro'luk süper teklifine "Hayır" dedi.

24 yaşındaki Batshuayi, kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemediğini iletti.



Lucas Perez: İspanyol futbolcu için kulübü Arsenal'in 13 milyon euro'luk bonservis bedelinde diretmesi tüm kulüpler için transferi imkansız kılıyor. Bu sebeple tıpkı Deportivo gibi onu isteyen Fenerbahçe de resmi teklif sunamıyor.



?Felipe Caicedo: Kanarya, Ekvadorlu forvet için kiralama formülünü düşünmüştü. Espanyol'un mecburi satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Fenerbahçe transferden büyük ölçüde çekildi. Caicedo, Kanarya'ya gelmek istiyordu.