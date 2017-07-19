Transferde neler oluyor?
24 yaşındaki Batshuayi, kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemediğini iletti.
Lucas Perez: İspanyol futbolcu için kulübü Arsenal'in 13 milyon euro'luk bonservis bedelinde diretmesi tüm kulüpler için transferi imkansız kılıyor. Bu sebeple tıpkı Deportivo gibi onu isteyen Fenerbahçe de resmi teklif sunamıyor.
?Felipe Caicedo: Kanarya, Ekvadorlu forvet için kiralama formülünü düşünmüştü. Espanyol'un mecburi satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Fenerbahçe transferden büyük ölçüde çekildi. Caicedo, Kanarya'ya gelmek istiyordu.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:47
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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