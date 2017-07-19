 Sol kanada sürpriz isim: Centurion! – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Sol kanada sürpriz isim: Centurion!

    Sol kanada sürpriz isim: Centurion!

    Brezilya'dan uol.com adlı haber sitesi, sürpriz bir transfer haberine imza attı,

    Fenerbahçe'nin için Sao Paulo'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Türk ekibinin 24 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusuna Racing ve Boca Juniors'tan daha farklı bir pencere açtığını, çünkü Avrupa'yı sunduğu ifade edildi. Haberde, Fenerbahçe'nin Brezilya ekibini kiralama seçeneğine ikna etmesinin hiç de kolay olmadığı hatırlatıldı. Geçen sezonu Boca'da kiralık geçiren Centurion, burada 22 maçta 8 gol-2 asistle oynadı.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:32
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